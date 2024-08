Scampia sfollati pronti a lasciare l’Università | aiuti alle famiglie fino a 900 euro

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) La sede didelFederico II dovrà essere liberata entro il 15 agosto. La giornata di ieri è stata particolarmente movimentata sia per il Comune che per i Comitati delle Vele, che hanno dato il via libera al Piano Manfredi – un piano che prevede contributi economici o sistemazioni in albergo – dopo un’assemblea L'articoloa 900Teleclubitalia.