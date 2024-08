Salendo sul ring ha accettato le regole Luxuria smonta il caso della pugile italiana 

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel sesto giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024 esplode ilalgerina Imane Khelif, donna sì, ma con alti livelli di testosterone, ed esclusa per questo dagli ultimi mondiali di boxe. La bufera è montata soprattutto per il ritiro dopo 46 secondinostra Angela Carini. Uninternazionale che intreccia sport e politica e mette in discussione le scelte del Comitato internazionale olimpico. Segui su affaritaliani.it