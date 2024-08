Roma Dovbyk atteso in città | riflettori ancora puntati in Spagna

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laha chiuso la trattativa riguardante, prelevato dal Girona per 32 milioni più 6 di bonus. In cantiere un altro colpo. Non intende fermarsi la, intenzionata ad allestire una rosa capace di vincere l’Europa League e lottare per le zone nobili della Serie A. I giallorossi, nelle scorse ore, hanno concretizzato l’operazione riguardante Artem: nelle casse del Girona, in particolare, finiranno 32 milioni cash più 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L’intesa tra le due società risulta totale, con l’ucrainonellaEterna nel pomeriggio odierno. Artemdiventerà un nuovo giocatore della(LaPresse) – Serieanews.