Roma brucia il dramma di Patrizia Pellegrino | anche lei tra gli evacuati fiamme alte come il mio palazzo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo la paura per l'enorme incendio che ha devastato il parco di Monte Mario ora ini,per precauzione dai Vigili del Fuoco, contano i danni. Tra chi ha subito danni per l'incendio c'èl'attrice: "Leeranoil mio- racconta- ho avuto tanta paura. C'era fumo ovunque non sapevamo dove andare".