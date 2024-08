Rifiuti dell’alluvione È partita la rimozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono state avviate ieri mattina, le operazioni die successiva caratterizzazione deie delle terre alluvionali ammassate in varie parti del territorio del Comune di Vaiano. I primi interventi hanno riguardato via Fattori a La Briglia, dove sono stati portati via tutti ie in via dell’Argine. Nei prossimi giorni si interverrà anche in piazza Donatori del Sangue, via Borgonuovo, nel parcheggio sul lato opposto al cimitero comunale.