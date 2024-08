Ricardo Rodriguez NIENTE Inter | ecco dove ANDRÁ l’ex Torino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Salta il trasferimento di, svincolatosi dalall’: l’esterno svizzero giocherà in Spagna:Non saràil rinforzo dell’per la retroguardia. Come noto il profilo era estremamente gradito a Simone Inzaghi ma non piaceva ad Oaktree per motivi anagrafici. In ogni caso come riportato da Fabrizio Romano il giocatore, svincolato dopo l’ultima stagione al, ha raggiunto un