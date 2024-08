Replica La Promessa in streaming puntata del 1 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 1°– con la soap spagnola La. Nellaodierna Alonso loda Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla. Ecco ilper rivedere l’episodio 231 trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.