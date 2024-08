Referendum sull' autonomia | raggiunte le 500mila firme

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Ilcontro il ddlè realtà. Grazie alla sottoscrizione digitale sono state già raccolte le 500 milanecessarie per depositare il quesito in Cassazione. L'obiettivo è stato raggiunto in pochi giorni e questo ha suscitato il plauso dei promotori. Entusiasmo anche dai leader politici che hanno appoggiato l'iniziativa. Per la segretaria del Pd, Elly Schlein si tratta di "un traguardo davvero importante, ma non ci fermeremo qui”, mentre Giuseppe Conte parla di "un segnale potentissimo, una grande ondata di partecipazione". "Come previsto, tracartacee edigitali è stato di fatto raggiunto già entro meta' settimana il quorum per il quesito delche abroga l'differenziata". Lo afferma Riccardo Magi, deputato e segretario di Più Europa.