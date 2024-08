Pronostico e quote Novak Djokovic – Lorenzo Musetti semifinale Olimpiadi Tennis 02-08-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 1 agosto 2024)questa volta non si sfidano solo per un posto in finale, come a Wimbledon, o per un semplice passaggio di turno, ma per una medaglia olimpica. Il vincitore andrà a giocarsi l’oro probabilmente contro Alcaraz, ma anche Auger Aliassime spera nel colpaccio. Lo sconfitto invece potrà giocare sabato per la InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici