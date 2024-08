Peste suina ministero | 6 focolai in stabilimenti suini Verso misure straordinarie

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ildella Salute ha comunicato che, a partire dal 26 luglio, sono stati confermati 6diafricana (Psa) in altrettantidiin Lombardia (province Milano, Pavia), in Piemonte (provincia Novara) e in Emilia Romagna (provincia Piacenza).