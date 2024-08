Per gli stranieri è ancora troppo difficile lavorare e laurearsi in Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024)inuna questione di élite, lo fanno in pochi, e quelli che arrivano al titolo generalmente hanno genitori con un’istruzione superiore alla media. Non stupisce allora che tra quelli che oggi possiamo definire i veri proletari moderni, gli, i laureati sianomeno. Il problema è che il divario tra chi ha la cittadinanza estera e chi ha quella dello Stato in cui abita è maggiore che nel resto d’Europa, e, cosapeggiore, continua ad aumentare. Tra glini i laureati nel nostro Paese sono il 22,7 per cento tra i venticinque-sessantaquattrenni e salgono al 31,9 per cento tra chi ha fra trenta e i trentaquattro anni. Tra gli, però, sono solo il 12,4 per cento nel primo caso e crescono di pochissimo, al 13,2 per cento, nel secondo.