Per Donald sparatutto esistono lavori tipici da neri e la Harris deve decidersi se è indiana o black

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lo fa sempre e l’ha fatto ancora. Questa volta durante il dibattito controverso e caotico a Chicago, alla National Association ofJournalists, doveTrump ha ripetuto il suo show a base di disinformazione su immigrazione e aborto, e, soprattutto si è cimentato nelle surreali teorie razziali su Kamala. Ha iniziato subito attaccando la moderatrice Rachel Scott, corrispondente senior del Congresso per ABC News, dandole della maleducata per avergli posto una domanda sgradevole quando gli ha chiesto: «Perché gli elettoridovrebbero fidarsi di te?». Di certo Trump sapeva bene di andare in casa del nemico: i giornalistilo attendevano da giorni per incalzarlo sulle sue sparate del passato contro i giornalisti, contro gli afroamericani e, soprattutto, contro la democrazia.