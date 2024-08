Per Bmw utile in calo a 31 miliardi nel trimestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bmw ha chiuso il secondodell'anno con ricavi per 36,7di euro, indel 4% sullo stesso periodo del 2023, unoperativo adjusted sceso del 22% a 4,05e unnetto in flessione del 16% a 3,06. I flussi di cassa dell'attività industriale sono dimezzati a 1,63mentre il ritorno sulle vendite scende del 10,1% dal 13,6%. "Mercedes-Benz ha ottenuto margini a due cifre in un ambiente difficile. Guardando al futuro, continuiamo a investire in prodotti all'avanguardia, promuovendo al contempo la nostra resilienza finanziaria. Prevediamo un miglioramento delle vendite e del mix di modelli nella seconda metà dell'anno, supportato da ulteriori lanci sul mercato di nuovi modelli, in particolare nel segmento di gamma alta", ha commentato il ceo Ola Källenius.