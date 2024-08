Pediatri ‘aumentano zanzare e zecche sale rischio per bambini’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – I cambiamenti climatici "stanno trasformando il panorama delle malattie trasmesse da vettori come". Lo sottolinea la Società italiana dia (Sip) che mette in evidenza i potenziali rischi per i bambini, fornendo raccomandazioni su come proteggerli e come attuare strategie di prevenzione. "L'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico