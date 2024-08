Parigi | Stano mi dispiace per chi si è svegliato presto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Oggi mi sono concentrato molto con me stesso, avevo parlato col mio psicologo, ho dato il massimo ma non è stato sufficiente. Ci ho provato, miper chi si è". Così Massimosubito dopo aver chiuso al quarto posto la 20 km di Marcia alle Olimpiadi di. "C'è rammarico, ci ho provato fino all'ultimo, sono andato a scavare fino all'ultimo - ha detto l'atleta pugliese ai microfoni della Rai - E' chiaro che una medaglia è sempre bella ma sono contento perché essere qui con 55 giorni di preparazione non era scontato, Quindi è una mezza vittoria e voglio ringraziare tutti i medici e lo staff e chi mi ha aiutato. La mia famiglia è qui e vado a godermi i figli. Voglio anche ringraziare il mio amico Michele Antonelli. Ora vediamo se la federazione mi farà gareggiare nella staffetta, sono pronto. Per la medaglia dovrò aspettare Los Angeles.