Parigi 2024 Stano quarto nella marcia 20 km | bronzo sfiorato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Massimo20 km di, la gara che apre il programma dell’atletica leggera alle Olimpiadi di. L’azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, chiude ai piedi del podio in una gara eccellente. Il pugliese è all’altezza dei migliori fino al 17esimo chilometro, quando incappa in una distorsione alla caviglia sinistra: da lì in poi,perde terreno rispetto ai rivali. La medaglia d’oro va all’ecuadoregno Brian Daniel Pintado (1h18’55”). Argento al brasiliano Caio Bonfim eallo spagnolo Alvaro Martin. L’azzurro arriva a 18” dal vincitore e ad un solo secondo dal terzo posto. Il gruppo procede compatto con un ritmo ‘soft’: sisul piede dei 4 minuti a km nei primi 5 km in una lunga fase di studio che non produce nessuna selezione.