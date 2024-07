Parigi 2024 Silvana Stanco conquista l’argento nel trap

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) –la medaglia d’argento nelfemminile delle Olimpiadi di, dopo la delusione del quinto posto a Tokyo. Storico oro per il Guatemala con l’infallibile Adriana Ruano Oliva, ex ginnasta riconvertita al tiro al piattello dopo un infortunio, record olimpico con 45 piattelli rotti. Bronzo all’australiana Penny Smith. “Un’emozione unica, ho lottato su ogni piattello. Quando siamo rimaste in 3, con la certezza di aver vinto una medaglia, mi sono rilassata”, dice l’azzurra a Raisport. “La medaglia è una rivincita dopo la delusione di Tokyo (chiuse quinta, ndr). Ho lavorato molto, anche a livello mentale: sì, è una rivincita. Devo ancora realizzare bene cosa sia successo, è sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita”.