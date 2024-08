Parigi 2024 oggi Carini-Khelif | match di boxe è caso politico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Angelacontro Imanesul ring1 agosto, alle Olimpiadi di, per ildegli ottavi di finale del torneo dinella categoria -66 kg. L’incontro di pugilato, fissato per le 11.48, si presenta come un evento sportivo speciale per le polemiche che lo hanno preceduto. Tutto ruota attorno all’atleta algerina: ammessa ai Giochi dopo l’esclusione dai Mondiali dello scorso anno per un livello elevato di testosterone.è una persona intersex con variazioni innate che possono riguardare cromosomi e livelli ormonali. Per il Cio, la 25enne ha tutti i requisiti per partecipare alla competizione femminile.si avvicina all’incontro senza particolari scossoni, come dice il presidente della FederFlavio D’Ambrosi all’Adnkronos. “L’atleta non è preoccupata, deve fare il suoe vedremo.