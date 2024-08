Parigi 2024 nuoto | Deplano e Zazzeri in semifinale nei 50 sl bene Razzetti nei 200 misti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tanti italiani impegnati alla Defense Arena di Nanterre nella mattinata di giovedì 1 agosto, in cui sono andate in scena le batterie deldelle Olimpiadi di. L’inizio non è stato dei migliori poiché Margherita Panziera non si è qualificata per le semifinali dei 200 dorso. L’azzurra ha messo a referto il 20° tempo complessivo, in 2:11.60, non sufficiente per andare avanti. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO L’Italia si è però immediatamente riscattata nei 50 stile libero, dove hanno brillato sia Lorenzoe Leonardo. Rispettivamente quarto in 21.64 e sesto in 21.79, hanno staccato il pass per le semifinali (e virtualmente sarebbero qualificati anche per la finale). In scioltezza anche Alberto, che ha nuotato i 200in 1:58.