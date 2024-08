Parigi 2024 non solo Imane Khelif | il precedente di Caster Semenya

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – E' durato46 secondi l'incontro di pugilato, della categoria 66 kg, di Angela Carini contro l'algerinaai Giochi olimpici di. La sfidante dell'azzurra, già prima di salire sul ring, era finita al centro di una polemica, anche politica, per i livelli di testosterone troppo alti che non le L'articolo, non: ildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.