Parigi 2024 | l’epilogo del match di boxe femminile tra Khelif e Carini divide gli italiani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Era oramai diventato un caso internazionale che andava oltre il semplice incontro di pugilato in una Olimpiadi, ma il clamoroso epilogo ha definitivamente fatto scoppiare la polemica Era l’incontro più atteso del torneo di pugilatodella kermesse olimpica e lo spettacolo non è mancato. Dopo le polemiche legate all’ammissione di atleti transgender alle Olimpiadi, Angelaha affrontato l’algerina Imaneritirandosi alla prima ripresa. L’atleta napoletana ha provato a resistere, ma dopo pochi secondi è stata colpita in pieno volto da un pugno dell’avversaria decidendo così di abbandonare a causa della forza eccessiva impressa dall’avversaria. “Mi ha fatto male, mi ha fatto malissimo”, queste le parole dette al suo angolo dallauna volta tolto il caschetto obbligatorio per combattere. La campionessa italiana dopo aver abbandonato il. Notizie.