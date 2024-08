Parigi 2024 | judo oro alla Bellandi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 18.36 Aliceè medaglia d'oro nella cat.-78 kg del. In finale l'israeliana Inbar Lanir è battuta per 3 shido quando era già sotto di un waza-ari. E' la prima medaglia per ilazzurro in queste Olimpiadi che sembravano poco fortunate. La 25enne bresciana (un argento e un bronzo ai Mondiali) arriva in finale asuperano agli ottavi la brasiliana Aguiar (al golden score),ai quarti l'ucraina Liytvynenenko (tre shido) e in semifinale la portoghese Sampaio (waza-ari).