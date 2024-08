Parigi 2024 judo Alice Bellandi vola in finale per l’oro nei -78 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Andrà a caccia di una medaglia d’oro, questo sera nei -78 kg ai Giochi Olimpici di. La 25enne bresciana conferma il suo status di numero uno al mondo ed è protagonista di una giornata sempre all’attacco, con tre incontri vinti in gran stile. Dopo aver usufruito di un bye all’esordio, la nostraka ha fatto il suo debutto sul tatami direttamente negli ottavi di, ritrovandosi a sfidare un’avversaria da non sottovalutare come la brasiliana Aguiar. La sudamericana si è difesa con caparbietà e c’è stato da soffirre, ma al golden score è arrivato il waza ari die l’accesso ai quarti. Tutto più facile nel round successivo, in cui l’azzurra ha provato ad andare all’attacco sin dalle primissime fasi dell’incontro, non lasciando scampo all’ucraina Yelyzaveta Lytvynenko.