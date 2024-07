Parigi 2024 Jacobs | Tanta pressione che ho trasformato in energia – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – “Tre anni fa arrivavo da outsider ed ero alla mia prima Olimpiade, oggi ci arrivo da campione olimpico e questo mi dàautostima. Penso che come l’ho fatto una volta posso farlo di nuovo”. Così Marcell, oro olimpico di Tokyo, campione olimpico in carica dei 100 metri a Tokyo 2020, in conferenza stampa a Casa Italia in vista del debutto ai Giochi di. “Lac’è – ha aggiunto – perché io per primo mi aspetto tanto da queste Olimpiadi. Ma l’obiettivo di questo ultimo mese è stato trasformare lain”. “Finita la scorsa stagione gli obiettivi erano rimanere in salute, vincere un europeo e vincere un’Olimpiade, tocco ferro, per ora sono in salute, mi sono allenato come volevo, senza interruzioni e problemi che mi hanno portato a perdere tempo, abbiamo lavorato bene. Sono sereno, ho voglia di scendere in pista e divertirmi.