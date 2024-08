Parigi 2024 Italia in finale fioretto femminile | medaglia sicura

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – L'india squadre alle Olimpiadi di. Le azzurre – Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo – in semibattono il Giappone per 45-39. Stasera, alle 20.30,in pedana per lacontro gli Stati Uniti. Le azzurre si asno quindi almeno lad'argento. La spedizione L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.