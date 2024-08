Parigi 2024 Italia d’argento nel fioretto femminile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi battute dagli Usa in finale L'è medaglia d'argento nelalle Olimpiadi di. In finale le azzurre vengono sconfitte dagli Stati Uniti che si impongono per 45-39. Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi chiudono al secondo posto dopo una finale condotta sin dall'inizio