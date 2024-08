Papilloma virus vaccino fondamentale | -90% tumori legati a infezione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma 31 lug. (Adnkronos Salute) - L'daumano (Hpv) è, tra quelle sessualmente trasmesse, la più diffusa in entrambi i sessi ed è causa di diverse forme di cancro che interessano genitali, ano, retto bocca e gola. Tuttiall'Hpv che sarebbero altamente prevenibili - fino al 90% dei casi - attraverso la vaccinazione anti-Hpv. Eppure, anche se i vaccini contro questosono disponibili dal 2006 e sono stati progressivamente introdotti nei piani nazionali di immunizzazione, sia l'introduzione che la copertura non raggiungono ancora livelli ottimali, in Italia così come nel resto del mondo. Lo ricorda l'Istituto superiore di sanita (Iss) che coordina la Joint Action europea Perch (Partnership to Contrast Hpv). E proprio all'interno di questa iniziativa, l'Iss mette a disposizione da oggi sulla piattaforma https://www.eduiss.