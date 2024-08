Paolo Crepet | Genitori basta cellulari! Educate i vostri figli alle emozioni non ai like Registro elettronico? Inutile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 1 agosto 2024), noto psichiatra, sociologo e opinionista, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro "Mordere il cielo", già un successo editoriale che sta portando in scena nei teatri di tutta Italia con una conferenza-spettacolo. L'articolo: “, non ai” .