Oroscopo del Giorno | Previsioni Astrologiche per il 1 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Benvenuti nell’del. Come visto nell’settimanale, i movimenti planetari porteranno un mix di energia e cambiamenti per ogni segno zodiacale. Il Sole e Venere sono in Leone, portando un’energia vibrante e calda che stimola la creatività e la passione. La Luna, in Cancro, favorisce l’introspezione e la sensibilità emotiva. Mercurio L'articolodelper il 1proviene da Webmagazine24.