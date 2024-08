Oro olimpico per i bresciani De Gennaro e Bellandi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 1° agosto è ormai una data da ricordare per lo sport italiano. Già nel 2021, in questo stesso giorno, l'Italia ha vissuto i trionfi indimenticabili di Lamont Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ai Giochi Olimpici di Tokyo, con due medaglie d'oro conquistate in circa 20 minuti. Tre anni dopo