Omicidio di Sharon Verzeni | l’autopsia sul corpo conferma quattro coltellate Si indaga anche su amici e parenti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo, 2 agosto 2024 – Un primo punto fermo.non si è difesa la notte tra lunedì e martedì, quando camminando per via Castegnate, a Terno d’Isola, ha incrociato il suo assassino. Il dato è emerso deleseguita ieri mattina al Papa Giovanni XIII dal medico legale Matteo Marchesi, incaricato dal pm Marchisio. Esame che è durato un paio di ore. L’accertamento ha dettoche la 33enne è stata colpita da, di cui tre quelle mortali inferte in profondità con una lama importante. Un fendente al petto, e altre due alla schiena che hanno leso la zona polmonare provocando un’emorragia interna. Un’altra non mortale.