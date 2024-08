Olimpiadi parla la napoletana Angela Carini | Due colpi al naso non respiravo più

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si infiamma la polemica dopo la decisione della pugiledi abbandonare dopo pochi secondi il match delleal Paris North Arena con la sfidante tunisina Imane Khelif. Incassati dueal, l’atleta italiana dei pesi welter ha deciso di interrompere l’incontro.la“Questa per me non L'articolola: “Dueal, nonpiù” Teleclubitalia.