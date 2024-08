Olimpiadi Parigi | Alice Bellandi vince l’oro e bacia la compagna | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Italia continua ad imporsi alledi2024.ha conquistato uno splendido oro nel judo, categoria 78 kg. L’azzurra, n. 1 del ranking mondiale, ha sconfitto la rivale israeliana, Inbar Lanir, n. 3. Il match poteva finire a un minuto dalla fine per un ippon nel ruolino dell’azzurra, non concesso però dall’arbitro. Il bacio con laDopo il trionfo,è corsa in tribuna e hato laJasmine. “Mi spiace che questo bacio venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente, come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l’amicizia è amore, i partner sono amore”, sono state le parole dell’atleta azzurra.