Olimpiadi Parigi 2024 volley femminile | le squadre qualificate ai quarti di finale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutte leaididel torneo dialledi. Le 12ai Giochi Olimpicini si sono sfidate nella fase a gironi, ma solo otto possono proseguire l’avventura a cinque cerchi. Aidiaccedono le prime due di ciascun raggruppamento e le due migliori terze. L’Italia di Julio Velasco, vincente all’esordio contro la Repubblica Dominicana, va a caccia del secondo successo per assicurarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Tutte le partite sono però importanti per poter beneficiare di un tabellone più favorevole (almeno sulla carta), dal momento che gli accoppiamenti verranno definiti in base alla classifica combinata al termine dei gironi.