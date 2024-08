Olimpiadi Parigi 2024 beach volley | tutti i risultati e le classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024)e ledei tornei didelledi. L’Italia si presenta al via con tre coppie, che proveranno a farsi strada per portare il Tricolore più avanti possibile. Paolo Nicolai, vincitore dell’unica medaglia olimpica delazzurro (l’argento a Rio 2016 con Daniele Lupo), torna in campo per la sua quarta Olimpiade in coppia con il giovane Samuele Cottafava. Quarta esperienza a cinque cerchi anche per Marta Menegatti, che all’ombra della Tour Eiffel giocherà con Valentina Gottardi, che invece è all’esordio ai Giochi come Cottafava. Grande ritorno poi per Alex Ranghieri ed Adrian Carambula, che dopo l’Olimpiade di Rio 2016 avevano separato le loro strade, salvo poi tornare insieme nel 2022 per inseguire un nuovo sogno olimpico.