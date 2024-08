Olimpiadi di Parigi 2024 Musetti ai quarti di finale con Medveved | Voglio le finali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 agosto– Oggi, 1 agosto alledi, Lorenzoaffronterà aididel torneo di tennis il tedesco Alexander Zverev, oro olimpico in carica e numero 4 al mondo. Il match si svolgerà intorno alle 13.30 sul campo del Roland Garros. Dove vedere la sfida E' possibile seguire lediin chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Il match viene trasmesso anche su Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Le parole di "Sto bene, dentro e fuori dal campo, e adesso vorrei giocarmi leper le medaglie". "Penso di aver giocato una bellissima partita contro un grande avversario".