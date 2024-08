“Non siamo così sono loro che ci disegnano così” | la difficile estate europea di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo aver perso la partita delle nomine, la presidente del Consiglio è ancora in cerca di una strategia efficace in Europa. Compito piuttosto complesso, per chi guida una maggioranza che è contemporaneamente europeista, antieuropeista, sovranista, atlantista, trumpiana e chissà che altro. Meglio usare il caro vecchio diversivo: prendersela coi giornali che raccontano una realtà diversa da quella della propaganda di governo.