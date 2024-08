Napoli bimbo di 5 anni cade da balcone | è grave

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'incidente in via Donizetti, a Sant’Anastasia. Il piccolo trasportato in codice rosso al Santobono Undi 5, per cause in corso di accertamento, è caduto da unin via Donizetti a Sant’Anastasia, a. I carabinieri sono sul posto e stanno effettuando accertamenti. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale