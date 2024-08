MotoGP Alex Rins in Yamaha nel 2025 e 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024)prosegue la sua avventura da pilota del Monster EnergyTeam nele nel, al fianco di Fabio Quartararo. “Sono molto felice di continuare a lavorare conper altri due anni e voglio ringraziare il team e la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me”, ha dichiarato. “Abbiamo un obiettivo chiaro, portaredove deve essere, e cioè lottare per il Mondiale. Fin dal primo minuto, ho visto la volontà didi migliorare e come stanno investendo tutte le risorse per raggiungere quell’obiettivo. Di conseguenza, e grazie al nostro lavoro, abbiamo fatto alcuni passi importanti questa stagione andando in quella direzione e vogliamo continuare così negli anni a venire”, ha aggiunto.innelSportFace.