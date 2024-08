Morte Haniyeh Nyt | Ordine di Khamenei colpire Israele

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) –direttamente, come rappresaglia per l'uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail. E' l'che sarebbe stato dato dall'ayatollah Ali, Guida Suprema dell'Iran, stando a quanto rivela il New York Times, che cita tre funzionari iraniani informati sull', tra cui due membri dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui la