Meteo caldo e temporali nel primo weekend di agosto Le previsioni

(Di giovedì 1 agosto 2024) Italia divisa in due conestremo al Centrosud e fortial Nord. Sono queste in sintesi ledi Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it. "Si prevedono - afferma - 43-44°C nelle zone interne della Sardegna, 40°C ad Oristano, 39°C a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro e Terni, 38 gradi d Ascoli Piceno, Bologna, Chieti, Fermo, Milano e Macerata mentre diffusamente si toccheranno i 37°C". Uneccezionale al centrosud e su Emilia Romagna e Lombardia che è "in aperto contrasto con ianche forti in arrivo sul Triveneto montuoso ma in discesa anche sulle pianure venete e friulane", continua. Dal tardo pomeriggio i fenomeni potranno risultare intensi e accompagnati da grandine di medie dimensioni e colpi di vento.