Mattarella | ' no a ombre passato guidare storia verso maggiore umanità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il mondo ha conosciuto avanzamenti impensabili negli ultimi decenni. Occorre proseguire su quella strada, senza cedere adel, perché non va smarrita l'ambizione dilatraguardi di". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio alla rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni, in occasione del XXV Congresso mondiale di filosofia, che "per l'Italia è un grande onore ospitare", rivolgendo "il benvenuto più caloroso ai tanti studiosi convenuti a Roma". "La filosofia, la conoscenza, il pensiero critico, sono ossigeno per la condizione umana. Le presenze al Congresso, da oltre cento Paesi, costituiscono un tesoro prezioso, nella pluralità di opinioni che arricchiranno la discussione.