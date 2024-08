Magico Musetti batte Zverev e vola in zona medaglie alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 1 agosto 2024) Adesso bisogna salire ancora un gradino, uno solo, e poi sarà medaglia. Lorenzoanche Alexanderin semifinaledi Parigi. Una vittoria meritatissima per il livello di gioco messo in mostra dall’azzurro e anche per la solidità mentale dimostrata nei