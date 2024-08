Madame Luna dove è stato girato? Quali canzoni compongono la colonna sonora?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) “” è un film diretto da Daniel Espinosa con protagonista una donna costretta a diventare una criminale per sopravvivere in un contesto spietato. La storia si concentra su Almaz, interpretata da Meninet Abraha Teferi, una donna eritrea che, a seguito del collasso del regime libico, si trova coinvolta nel traffico di esseri umani. Scopriamo insieme location edel film.? Le riprese di “” si sono svolte in Italia, principalmente tra la Sicilia e la Calabria. Sono regioni che offrono un paesaggio ricco e variegato, perfetto per rappresentare le diverse sfaccettature della storia. In Sicilia, le scene hanno avuto luogo a Porto Empedocle e nella località marinara di Siculiana Marina, nell’agrigentino.