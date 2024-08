L' utile netto di Toyota +17% previsioni invariate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'del primo trimestre diè aumentato dell'1,7% a 1,33 trilioni di yen (8,9 miliardi di dollari) e ha mantenutoleper l'intero anno. La più grande casa automobilistica del mondo per vendite prevede undi 3,57 trilioni di yen, in calo del 27,8%, e vendite di 46 trilioni di yen, in aumento del 2,0%. A livello globale le vendite per l'intero gruppo sono scese del 4,2% a 2,64 milioni di unità, a causa di una serie di scandali sulla certificazione dei veicoli che hanno colpito la casa auto nipponica, e a fronte dalla maggiore concorrenza in Cina. La svalutazione dello yen ha avvantaggiato il primo costruttore mondiale sui mercati esteri, aumentando l'operativo di 370 miliardi di yen. Le vendite di veicoliin Giappone sono calate del 20,8%, mentre sono aumentate in Nord America e in Europa.