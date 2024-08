Lo stabilimento Wartsila e 255 dipendenti sono passati a Msc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Oggi 255die loproduttivoufficialmentea Msc, come previsto dall'accordo con Mediterranean Shipping Company; il resto degli edifici e degli asset sarà trasferito invece in autunno. Lo ha reso noto la stessa multinazionale finlandese in un comunicato ricordando che a luglio 2022 aveva annunciato un piano per cessare la produzione a Trieste e centralizzare la produzione di motori a 4 tempi a Vaasa, in Finlandia. Come difatti è avvenuto: da allora le attività produttive a Triestestate interrotte, con i volumi di produzione centralizzati a Vaasa.ha segnalato che "Trieste e gli altri siti italiani rimarranno importanti per il Gruppo, con attività di R&D, vendita, sourcing, services, project management e formazione".