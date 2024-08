LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | debutta Musolesi si recuperano gli incontri rinviati per pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle eliminatorie diconalledi2024. Dopo le prove a squadre al maschile e al femminile, ilconalledi2024 entra sempre più nel vivo: l’altro ieri sono cominciati i tabelloni individuali con le prime sfide e oggi proseguiranno i trentaduesimi di finale e i sedicesimi di finale e debutterà l’ultimo azzurro rimanente. Al maschile deve infatti ancorare Federicoche affronterà lo sloveno Ziga Ravnikar alle 19.24. Incontro che si doveva svolgere ieri, ma gli ultimi match sono stati rimandati per avverse condizioni meteo. In caso di successogiocherà subito i sedicesimi di finale molto probabilmente contro il fortissimo coreano Kim Je Deok.