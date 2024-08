LIVE – Semifinale e finale kayak K1 con De Gennaro | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) LatestualedelK1 alledi, disciplina in cui Giovanni Deva a caccia di una medaglia. Il bresciano classe ’92, settimo a Rio de Janeiro, cercherà prima di staccare il pass per la, per poi giocarsi eventualmente le sue carte, forte del terzo posto ottenuto nelle batterie. L’Italia ha una buona tradizione nelslalom K1, in cui ha vinto la medaglia d’oro a Barcellona 1992 con Pierpaolo Ferrazzi e a Londra 2012 con Daniele Molmenti, a cui si aggiunge un bronzo a Sydney 2000 sempre grazie a Ferrazzi. L’appuntamento è alle ore 15.30 di giovedì 1 agosto per le semifinali, mentre laè in programma alle 17.30, e Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualeaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.