LIVE Musetti-Zverev Olimpiadi tennis in DIRETTA | manca sempre meno all’azzurro un match tie-break!

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 Si va al terzo sul Lenglen! Dopo iltie-a 10 punti toccherà al toscano! 12:43 Chiudono il primo parziale le cinesi di Taipei Tsao/Hsieh su Muchova/Noskova (CZE) per 6-1! Non dovrebbere molto a Lorenzo!!!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale delletra Lorenzoe Alexander. Dovevamo arrivare ai quarti, e ai quarti siamo arrivati! Di fronte la testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, finalista in carica del Roland Garros che vorrebbe confermare la medaglia del metallo più pregiato di cui si è fregiato a Tokyo 2020. L’azzurro vuole assolutamente impedirglielo, e dovrà tirare fuori l’impresa della carriera, ancor più della semifinale a Wimbledon appena conquistata.