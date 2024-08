LIVE – Musetti-Zverev 4-3 tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Alexander, valevole come quarti di finale del torneo disingolarealledi. Ilta carrarino ha eliminato il francese Gael Monfils, l’argentino Mariano Navone e lo statunitense Taylor Fritz, regalandosi la possibilità di giocare per un posto in semifinale sul rosso del Roland Garros: l’ostacolo è uno di quelli difficilissimi da saltare, ossia il tedesco, favorito per il passaggio del turno. Sarà certamente una super sfida eproverà a tirar fuori qualsiasi coniglio dal cilindro nelle varie situazioni tattiche della partita, sfoderando il suo bagaglio tecnico immenso. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Suzanne Lenglen, secondo evento dalle ore 12.00 di oggi, giovedì 1 agosto (dopo Muchova/Noskova-Hsieh/Tao).